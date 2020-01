Ballon d’Or africain 2019: cette réaction du président Macky Sall au sacre de Sadio Mané

Send an email

Sadio Mané, l’ailier de Liverpool a été élu mardi soir meilleur joueur africain de l’année 2019, lors de la cérémonie des CAF Awards à Hurghada, en Egypte. Le président sénégalais Macky Sall a réagi sur sa page twitter à cette distinction.

L’international footballeur sénégalais Sadio Mané a été couronné en Egypte ce mardi , meilleur jour africain de l’année 2019. Touché par cette distinction, le président Macky Sall a exprimé sa fierté: « Heureux et fier d’exprimer, au nom du peuple Sénégalais, toute ma satisfaction et d’adresser mes chaleureuses félicitations à Sadio Mané pour le ballon d’or africain. Bravo encore pour ce merveilleux exploit qui mérite d’être magnifié et porté en exemple pour toute la jeunesse », a t-il écrit sur son compte twitter.

Grand favori cette année à la couronne africaine à cause des titres et résultats exceptionnels qu’il a enregistrés, Sadio Mané devient le premier Sénégalais à soulever le trophée depuis 17 ans et le sacre d’El-Hadji Diouf en 2002.