Ballon d’Or 2020: Sadio Mané en tête, Messi devant Salah pour la nouvelle course

Le compte à rebours pour le Ballon d’Or 2020 est lancé. Dans sa publication de ce samedi 4 janvier 2020, Afrique Sports a dévoilé la liste des 5 candidats qui s’illustrent dans cette nouvelle course grâce à leurs différentes prestations courant le mois du décembre et janvier.

Selon le classement dévoilé par le site spécialisé dans le sport, Sadio Mané, malheureux à la récente course de la plus prestigieuse distinction individuelle trône cette fois-ci à la tête du classement du moins, pour le mois du décembre à janvier. Le site met en exergue les performances de l’espoir sénégalais qui réalise une excellente saison pour les champions d’Europe actuels où il a déjà réussi à marquer 13 buts et sept passes décisives en seulement 27 apparitions dans toutes les compétitions. Au mois de décembre, le joueur de 27 ans a contribué à guider Liverpool vers des résultats importants car il a réussi à marquer trois buts et à fournir cinq passes décisives en seulement huit apparitions.

Lionel Messi

A la suite du sénégalais vient Lionel Messi qui compte à son actif 18 buts et neuf passes décisives en seulement 22 apparitions pour le club catalan toutes compétitions confondues. Aussi-a-t-il inscrit quatre buts et a fournit une assistance solitaire en seulement cinq apparitions, ce qui devrait être qualifié de performance plus que décente.

Mohamed Salah

5e au classement du Ballon d’Or 2019, le coéquipier de Sadio Mané, Mohamed Salah se retrouve à la suite de Messi dans ce classement. L’égyptien présente une stat de 14 buts et 6 passes décisives en seulement 26 apparitions dans toutes les compétitions. L’attaquant des Reds est aussi auteur de 5 buts en décembre dernier et a également fourni une aide lors de huit matches, dont deux sont survenus dans les derniers instants des matches de la Coupe du monde des clubs.

Robert Lewandoski

Auteur de 31 buts dans toutes les compétitions, Robert Lewandoski se retrouve en 4e position. Il affiche également trois buts et une passe décisive en décembre.

Karim Benzema

Actuel meilleur butteur du Real avec ses 20 réalisations en seulement 26 apparitions toutes compétitions confondues, l’international français Karim Benzema est auteur de deux buts et une passe décisive en cinq sorties pour les 13 champions d’Europe en décembre dernier. Il se positionne à la dernière place de ce classement et pourrait toutefois monter s’il continue de faire encore mieux.