« Aucun chef ne peut vouloir le malheur de son peuple », Patrice Talon à la population de Ouidah (Vidéo)

Ce mardi 14 Janvier 2020, le Chef de l’Etat béninois, Patrice Talon, s’est déplacé sur le site de construction de la digue immergée d’Avlékété dans la commune de Ouidah, aux fins de constater l’avancement des travaux. Après quelques échanges avec les techniciens de l’entreprise en charge des travaux, le Président a fait honneur à la population d’échanger quelques mots avec les personnes présentes.

Salutations d'usage et échanges du #Prbenin #PatriceTALON avec les populations riveraines de la digue immergée d'#Avlékété. Ces dernières ont manifesté leur joie pour ses nombreuses actions de développement. En retour, le #Prbenin les a remerciées pour leur patience. pic.twitter.com/BKfDYUdI4h — Présidence du Bénin (@PresidenceBenin) January 14, 2020

En s’exprimant en fongbé, la principale langue de la commune dont il est originaire, le Chef de l’Etat a remercié toute la population et a exprimé ses meilleures vœux pour la nouvelle année. » Ces travaux causeront certainement certaines difficultés aux riverains. Mais avec un peu de patience, et d’ici quelques années, nous allons pouvoir en jouir. Il vous suffit d’avoir un peu de patience et d’en discuter avec les responsables [ du chantier]. « , a déclaré Patrice Talon. « Aucun chef ne peut vouloir le malheur de son peuple. Merci pour la patience. « , a-t-il conclu, avant de poursuivre sa visite.

Entamé en décembre 2018, les travaux de protection et de valorisation du segment prioritaire de côte à Avlékété dans la commune de Ouidah entrent dans la concrétisation des projets de protection côtière et d’aménagement balnéaire en vue d’une valorisation effective du potentiel touristique de la zone littorale du Bénin. D’un coût global de plus de 78 milliards FCFA, la digue immergée et le rechargement de la plage sur une façade de 4 kilomètres vont permettre d’accueillir des chaînes hôtelières de rayonnement international, en soutien au programme de développement touristique de Ouidah.