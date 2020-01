Aubameyang classé meilleur buteur africain de la décennie devant Eto’o et Drogba

L’attaquant gabonnais Aubameyang est le meilleur buteur africain de la décennie devant les légendes africaines Samuel Eto’o et Didier Drogba.

Aucours de cette décennie qui s’est achevée avec son lot de records certains joueurs africains se sont particulièrement distingués de par leurs performances exceptionnelles. C’est le cas de Samuel Eto’o, Gyan Asamoah et Pierre Emerick Aubameyang, qui ont fait montre d’une efficacité particulièrement redoutable devant le but. Selon les classements, le footballeur international gabonais Pierre Emerick Aubameyang s’est particulièrement distingué devenant le meilleur buteur africain de la décennie. Nominé pour le prestigieux ballon d’or 2019, le capitaine des Panthères vient de boucler une décennie tout simplement exceptionnelle selon la presse gabonaise. La raison: avec pas moins de 279 buts comptabilisés au 31 décembre 2019, le footballeur international gabonais s’adjuge le prestigieux et symbolique titre de meilleur buteur africain de la décennie.

En plus d’être classé dans l’équipe type de la décennie en Bundesliga au même titre que Robert Lewandowski, Pierre Emerick Aubameyang devance Samuel Eto’o (224 buts), le Ghanéen Gyan Asamoah (220 buts), l’Egyptien Mohamed Salah (202 buts), et les ivoiriens Seydou Doumbia et Didier Drogba avec respectivement 200 et 187 buts. Un record qui l’inscrit systématiquement dans la légende avec plus de 30 buts par saison depuis 7 ans et 5ème meilleur buteur européen depuis maintenant 6 saisons avec 181 buts juste derrière le quatuor Messi-Ronaldo-Lewandowski-Suarez.