Attaques terroristes au Burkina Faso : au moins 36 morts

Des terroristes ont tué 36 civils lorsqu’ils ont attaqué des villages lundi dans le nord du Burkina Faso, a annoncé mardi, le gouvernement burkinabé.

Selon le gouvernement du Burkina Faso, les militants ont tué 32 civils lorsqu’ils ont attaqué et incendié le marché du village de Nagraogo avant de tuer quatre autres personnes dans le village d’Alamou. Trois autres personnes ont été blessées lors des attaques, a-t-il ajouté. « Le gouvernement du Burkina a appris avec consternation et colère la mort de 36 Burkinabé dans la province de Sanmatenga, après une attaque terroriste », a déclaré le ministre des Communications, Rémis Fulgance Dandjinou. À la suite d’attaques répétées contre des civils, le gouvernement a lancé un appel à la « franche collaboration » de la population locale avec les forces de défense et de sécurité.

Le parlement de la nation africaine a adopté mardi à l’unanimité une loi autorisant le recrutement de volontaires locaux dans la lutte contre les militants, leur fournissant des « armes légères ». Le Burkina Faso, ainsi que le Mali et le Niger voisins, ont connu de fréquentes attaques terroristes qui ont fait des centaines de morts depuis le début de 2015, lorsque la violence extrémiste a commencé à se propager dans la région du Sahel. Selon l’ONU, environ 4 000 personnes ont été tuées dans des attaques militantes dans les trois pays du Sahel l’année dernière.