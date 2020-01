Attaque terroriste au Nigéria, près d’une dizaine de soldats tués par Boko Haram

Send an email

Plusieurs éléments des forces armées nigérianes ont été tués dans des combats avec des insurgés de Boko Haram. Ils sont tombés dans une embuscade alors que leur équipe était en pleine patrouille militaire à Borno, ont indiqué des sources militaires citées par Premium Time.

Au moins sept soldats et un officier des forces armées du Nigéria sont morts et cinq autres blessés, mardi, après une attaque des militants islamistes de Boko Haram. Selon des sources citées par Premium Time, au moins deux autres soldats sont portés disparus à la suite de la bataille. Un combattant de Boko Haram a été tué tandis qu’un fusil d’assaut a été récupéré auprès des assaillants.

L’embuscade du 156e Bataillon de la Force opérationnelle s’est produite mardi vers 13 heures à Mainok, à environ 60 kilomètres à l’ouest de Maiduguri. Selon le même média, à la suite des combats, les insurgés ont battus en retraite et les forces régulières ont transporté les blessés à l’hôpital et récupéré les corps des soldats tombés, ont indiqué des sources militaires. Le bilan de la logistique indique que deux camions-fusils et trois équipements antiaériens sont portés aussi disparus.