Attaque terroriste au Mali, l’armée met en déroute les assaillants

Des « terroristes » ont attaqué la prison civile d’une région du Mali jeudi. Selon un rapport de l’armée du pays, un assaillant a été tué lors de combats avec les forces militaires.

L’attaque a eu lieu jeudi 2 janvier 2020 dans la région malienne de Niono dans la région de Ségou, a indiqué l’armée malienne dans un twitte. Dans son message, l’armée a indiqué qu’«au cours de cette attaque les FAMa ont abattu un assaillant. Côté ami, l’on déplore 3 blessés. Il s’agit de bilan provisoire ».

L’armée a indiqué que les terroristes ont été repoussés et que le calme est revenu. « La situation est sous contrôle au niveau de la prison de #Niono. Il est à préciser qu’aucune évasion n’a été enregistrée au niveau de la prison », a précisé l’armée malienne. Le Mali est confronté à des attaques terroristes régulières au nord et au centre où les autorités tentent de combattre des groupes djihadistes d’Al Qaida ou de l’Etat Islamique et autres. Mais le combat n’atteint toujours par son objectif malgré l’aide de l’armée française.