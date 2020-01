Attaque au Burkina Faso: Mahamadou Issoufou adresse un message au peuple burkinabè

Send an email

Le président nigérien Mahamadou Issoufou a adressé un message à son homologue Roch Marc Christian Kaboré et à tout le peuple burkinabè suite à l’attaque terroriste des villages de Nagraogo et Alamou.

Le chef d’Etat nigérien, Mahamadou Issoufou, a réagi suite à l’attaque terroriste qui a fait 36 morts dans le nord du Burkina Faso, au soir du lundi. Sur tweeter, le dirigeant a témoigné sa solidarité à ce peuple voisin confronté à l’avancée des groupes armés au sahel. « À la suite de l’attaque terroriste contre les populations civiles de Nagraogo et Alamou, je voudrais au nom du peuple nigérien et en mon nom propre, témoigner de notre solidarité au peuple frère du Burkina Faso et présenter nos sincères condoléances aux familles des victimes« , a écrit le dirigeant nigérien.

Lundi dernier, des individus armés ont fait irruption dans un marché au nord du pays tuant 32 personnes et blessant trois autres. Ils ont également incendié le marché du village et ont assassiné, dans leur repli, quatre autres personnes dans le village d’Alamou. Ces exactions intervient alors que les présidents du G5 sahel étaient à Pau au sud de la France, le 19 janvier dernier, pour clarifier leurs positions sur l’intervention des forces françaises au sahel.

De nouvelles opérations annoncées!

La ministre française des Armées, Florence Parly, en tournée dans la région, a annoncé de nouvelles opérations militaires dans la zone des trois frontières (Niger, Burkina Faso et Mali). Les pays de l’hinterland font face à une recrudescence des attaques terroristes depuis plusieurs années.