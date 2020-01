Assemblée nationale : la situation du complexe textile du Bénin (COTEB) en débat, ce jour

Send an email

Après la séance plénière du jeudi 09 janvier dernier consacrée aux questions orales adressées au gouvernement, les députés retrouvent le chemin de l’hémicycle ce jour 16 janvier pour aborder deux autres points.

Le gouvernement à nouveau à la barre pour éclairer la représentation nationale quant à la mise en œuvre des installations photovoltaïques et la situation du complexe textile du Bénin (COTEB). Deux points inscrits à l’ordre du jour de la séance plénière à l’Assemblée nationale conformément au communiqué signé du Secrétaire général administratif de l’institution parlementaire, Mariano Ogoutolou.

Il y a une semaine, jour pour jour, les députés s’étaient retrouvés pour examiner cinq questions orales adressées à l’exécutif. Ces préoccupations étaient relatives au fonctionnement des écoles normales des instituteurs face à la pénurie d’enseignants dans les écoles, à la situation des enseignants reversés de 2008 recalés aux évaluations et la gestion comptable des écoles à partir de la rentrée 2019-2020, à la mise en œuvre de la nouvelle architecture du système éducatif, à l’insuffisance de salles de classes et déficit d’enseignants dans les écoles primaires et enfin au fonctionnement de la SONACOP.