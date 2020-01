« Arrêtez de m’insulter ou je vais coucher avec tous vos copains »

Lassée des commentaires qui tendent à la dénigrer sur les réseaux sociaux, une chanteuse ghanéenne menace de faire recours à son arme fatale.

La chanteuse ghanéenne Mzbel a eu une idée tout à fait originale pour faire cesser les ragots qui se racontent sur sa personne sur les réseaux sociaux. Celle qui se réclame être une badgirl, a menacé les femmes qui l’insultent sur la toile, qu’elle couchera avec le petit ami de chacune d’El les si elles n’arrêtent pas leur sale besogne. « Vous savez que je suis une bad girl … ces femmes qui m’insultent sur les médias sociaux, vous devez vous en défaire, sinon je clique sur votre nom, je cherche votre photo et votre emplacement et je m’efforce de coucher avec vos petits amis et si je le fais, ils vont certainement vous quitter… », a-t-elle écrit, ajoutant qu’elle serait même prête à aller à d’autres extrêmes.