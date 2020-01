Ariel Sheney: ses clarifications sur sa photo à polémique avec Maël, fils de DJ Arafat

Le chanteur ivoirien Ariel Sheney a évoqué samedi 11 janvier 2020 sur l’émission « accusé levez vous, » les dessous de sa photo avec Maël qui avait fait grand bruit sur la toile.

Il y a environ plus d’un an, Ariel Sheney avait publié sur sa page Facebook, une photo de lui avec Maël le fils de Dj Arafat. Très choqué par la prise d’une telle photo sans son contentement, Arafat DJ n’avait pas caché son mécontentement. Il s’était même permis de clasher Ariel Sheney sur sa page Facebook. « Cette photo avec Mael, à la base c’est Youyou Toit Rouge (Manager de Feu Arafat Dj) qui m’a contacté pour m’informer que le petit demande à me voir. J’ai manqué 1,2,3 rendez vous avec Mael. Quand la mère de l’enfant m’a appelé pour me transmettre le message du petit, ça m’a touché et il m’a fallu réorganiser mon emploi du temps pour venir le voir, a rappelé Ariel Sheney sur « Accusé levez vous ». A en croire ses clarifications, après la rencontre, ils ont pris des photos que Maêl lui a demandé de publier sur les réseaux sociaux. « Ça été fait, je suis venu rendre visite à Mael, on a pris des photos et il m’a demandé de la publier sur Instagram et de le targuer vu qu’il a un compte instagram » va t-il expliquer.

Ariel Sheney regrette n’avoir pas pu contacter Arafat qui était à l’époque injoignable avant de prendre ces photos . « Honnêtement si je savais que s’allait donner comme résultat tout ce tohu bohu, j’allais pas publier la photo. Bien avant de venir voir Mael, je devais informer son Père, mais Arafat était sur la France en ce moment là, et quand il est sur le Bingue, il est injoignable » va t-il préciser. Sur ladite émission, Ariel Sheney est également revenu sur sa discorde avec Dj Arafat, décédé le 12 août 2019 à Abidjan dans un accident de moto.