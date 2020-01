Ariel Sheney parle du clip « Amina » et tacle encore DJ Arafat

Invité sur l’émission « Accusé, levez-vous », Ariel Sheney s’est de nouveau confié sur le clip « Amina » qui a connu un franc succès dans le monde musical. L’enfant nouchi a profité de l’occasion pour tacler son mentor, DJ Arafat.

Propulsé au-devant de la scène grâce à son tube à succès « Amina », Ariel Sheney est la nouvelle coqueluche de la musique Ivoirienne. Après quelques semaines de pause provoquée par le décès tragique de DJ Arafat, l’enfant nouchi est revenu en force avec de nouveaux morceaux dont le fameux « Tchoko Tchaka ». Des tubes qui font incontestablement de lui, le futur King du showbiz africain.

De passage sur l’émission « Accusé, levez-vous » de Trace FM, l’artiste a été invité à livrer les secrets de son succès, notamment le morceau « Amina » qui a explosé les compteurs. Très humble, Ariel Sheney a confié que ce succès est dû au coup de pouce que lui avait donné DJ Arafat qui, malgré lui, a contribué à la promotion de son chef-d’œuvre. «(…) Je ne sais même pas comment on poste mes vidéos, je vais juste valider mes vidéos à ma maison de production et c’est ma maison de production qui s’en charge (…) Je ne sais comment acheter ni multiplier mes vues. Tout ce que je peux dire sur le titre «Amina», c’est que j’ai eu l’une des plus grosses promotions que je n’ai jamais eue en Côte d’Ivoire», a-t-il reconnu.

Ancien musicien du Yorobo, Ariel Sheney a vu sa relation se détériorer avec DJ Arafat au fil des années. Le King du couper-décaler reprochait notamment à son ancien protégé de lui avoir tourné brusquement le dos et en allant sortir un single sans le consulter auparavant. Cette guéguerre a perduré jusqu’à la mort du Daïshikan. Pour l’enfant nouchi, cette « guerre » ouverte entre lui et son mentor, très médiatisée (par le biais des réseaux sociaux), est la clé du succès de son tube. «(…) L’une des personnes qui ont fait la plus grosse promo, c’est mon mentor, feu DJ Arafat. Donc je ne vois pas pourquoi les gens sont étonnés. C’était un homme très influent et il a parlé de mon morceau jour et nuit (…) Si vous voulez accuser quelqu’un pour mes vues, c’est lui qu’il faut accuser parce que c’est lui qui a fait ma promo », a-t-il ajouté.