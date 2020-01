Après le malaise de Fally Ipupa à Abidjan, Koffi Olomidé s’en prend aux ivoiriens

Send an email

Suite à son concert du dimanche 29 décembre 2019 en Côte d’Ivoire, le chanteur congolais Fally ipupa a été hospitalisé des suites d’un malaise.Touché par cette mauvaise nouvelle qui a bousculé la tournée africaine de l’interprète du titre Chaise électrique (en duo avec la chanteuse Olivia), son mentor Koffi Olomidé accuse les ivoiriens d’être l’auteur du malaise de son poulain.

Le roi de la rumba Koffi Olomidé invite tous les artistes congolais à ne plus mettre pieds à Abidjan de peur de tomber malade. Selon lui, les ivoiriens sont jaloux de leur évolution. « Que les artistes congolais ne mettent plus leur pied à Abidjan. Ils sont des anti-succès. Les ivoiriens sont jaloux de notre évolution musicale » a-t-il déclaré sur son compte Instagram. Il met certainement ainsi en exergue, la mort en 2016, de l’icône de la musique congolaise (papa wemba) après un malaise survenu sur scène à Abidjan où il participait au Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (Femua). Toutefois, aux dernières nouvelles, Fally Ipupa se porte mieux et pourrait bientôt faire son grand retour.