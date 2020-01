Après Abidjan, un autre cas suspect de Coronavirus en Afrique

Le Coronavirus a été détecté pour la première fois en Afrique, il y a quelques jours, à Abidjan en Côte d’Ivoire. Les autorités ayant décelé les symptômes de la maladie chez un étudiant revenu de la Chine. Un autre cas suspect a été détecté au Kenya mardi, selon les médias locaux.

Dans un rapport de Sahara Reporter, un passager en provenance de Guangzhou, en Chine, à bord de Kenya Airways, a été mis en quarantaine. Le passager masculin dont l’identité n’a pas été révélée avait développé les symptômes du virus à bord de la compagnie aérienne et a été immédiatement transporté d’urgence à l’hôpital national Kenyatta de Nairobi, au Kenya, mardi matin, indique le média. Il a été constaté qu’à son arrivée à l’aéroport international Jomo Kenyatta, le passager a été instantanément isolé des autres.

Selon les informations, ce sont les autorités sanitaires du port de Chine à l’aéroport international de Guangzhou Baiyun, qui l’ont autorisé à voyager après un contrôle de quarantaine. Mais selon les sources, il a commencé à développer les symptômes quelques heures après le décollage de l’avion. Une déclaration de Kenya Airways a révélé que la décision de mettre le passager en quarantaine avait été prise par les autorités sanitaires du port de Kenya stationnées à l’aéroport. Pour rappel, le nouveau Coronavirus est plus contagieux que le précédent et a déjà fait environ 100 morts et plus de 4000 cas d’infection confirmés en Chine. Les pays d’Afrique ont renforcé les contrôles à leurs frontières, gares et aéroports.