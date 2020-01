Antoine Griezmann réagit à la déroute du Barça 3-2 face à l’Atlético Madrid

Le Fc Barcelone a été dérouté jeudi soir en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne par l’Atlético de Madrid(3-2). Une défaite que les catalans ont du mal à digérer. Face au micro de Movistar à la fin de la rencontre, le champion du monde Antoine Griezmann a réagi à cette contre-performance.

Malgré son arsenal offensif assez redoutable, le champion de l’Espagne n’a pu se tirer des griffes des protégés de Diego Simeone. Revenant au score avec un but de Antoine Griezmann(62e) et un autre de sextuple Ballon d’Or Lionel Messi(51e) pour doubler le score, le Fc Barcelone n’a finalement pas réussi à conserver son avantage sur les Colcheneros à Jeddah, en Arabie Saoudite. Un penalty d’Alvaro Morata (81e) et un coup de poignard d’Angel Correa (86e) ont permis aux Colcheneros de rejoindre le Real Madrid en finale. Auteur du second but catalan, Antoine Griezmann a réagi à cette contre-performance au micro de Movistar.

« Peut-être que c’est à cause de quelques erreurs que nous avons commises et qu’ils avaient plus de jambes. Nous devons regarder le match, nous améliorer et travailler pour être au top », a réagi Antoine Griezmann après la rencontre. L’attaquant barcelonais a reconnu que beaucoup d’erreurs ont été commises par ses collègues y compris lui-même: « On a commis beaucoup d’erreurs dans tous les secteurs dans les passes… Je crois que je rate moi-même une passe à Sam (Umtiti, ndlr) juste avant le but de l’Atlético. Ce sont des petites choses qui vous font perdre un match, un championnat ou la Ligue des champions. Il faut travailler, c’est tout », a-t-il ajouté.

Parlant de l’assistance vidéo à l’arbitrage, qui a annulé deux buts pour les Catalans, Antoine Griezmann a déclaré: « La VAR est là pour aider le football. Parfois ça va dans ton sens, et parfois ça va à ton encontre. C’est comme ça ».