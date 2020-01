Amir Khan exhorte Kate et William à résoudre leurs conflits avec Meghan et Harry

Le champion de boxe Amir Khan a évoqué que le duc et la duchesse de Sussex avaient pris une «décision imprudente» en décidant de quitter le Royaume-Uni. Pour lui, la Grande-Bretagne n’est pas raciste et Meghan Markle et Harry peuvent bien y vivre en sécurité et le problème se trouverait ailleurs. Ainsi, il a exhorté Kate et William à résoudre leur désaccord avec Meghan et Harry.

La superstar de la boxe britannique Amir Khan a demandé au futur roi et la reine de « s’asseoir ensemble et de résoudre la situation » avec Harry et Meghan pour le bien de la famille royale. Le boxeur surnommé King Khan a laissé entendre que le duc et la duchesse de Sussex avaient pris des «décisions imprudentes», mais a déclaré qu’il pensait que Meghan serait toujours la bienvenue en Grande-Bretagne. L’ancien médaillé d’or olympique a révélé comment il avait lu la situation concernant la décision des Sussex de se retirer en tant que royals seniors et de commencer une nouvelle vie entre le Canada et le Royaume-Uni. «Évidemment, je suis britannique, j’ai vécu en Angleterre toute ma vie, je suis toujours la bienvenue dans ce pays et toujours pris en charge et je pense que Meghan sera toujours la bienvenue parce que les Britanniques sont très aimants », a-t-il affirmé au sujet de la duchesse fuyant le Royaume-Uni, après avoir démissionné de son rôle royal avec son mari Harry.

Les conseils d’Amir Khan aux princes William et Harry

Lundi dernier, le journal britannique « Times »a indiqué que les relations entre le duc de Sussex et le duc de Cambridge n’étaient plus agréable. L’information sera démentie par William et Harry dans un communiqué. Pour eux, des frères qui prêtent une profonde attention aux questions touchant à la santé mentale, cette utilisation d’un langage incendiaire est offensante et potentiellement dangereuse. «Je suis allé dans de nombreux endroits à travers le monde, j’ai voyagé à travers le monde, de l’Amérique au Pakistan en Angleterre et je reviens toujours en Angleterre parce que c’est ma maison. Si vous commencez à prendre des décisions imprudentes, vous commencez à faire des erreurs et je pense qu’ils doivent juste s’asseoir ensemble et résoudre la situation. Je pense qu’à la fin de la journée, c’est la famille et surtout la famille royale que tout le monde admire, ils doivent régler les choses à l’amiable et s’asseoir et résoudre la situation . Je ne pense pas que l’Angleterre est un pays raciste, nous avons vécu ici et sommes bien respectés et bienvenus », a expliqué Amir Khan, cité par The Mirror.