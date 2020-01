Allemagne: six personnes tuées dans une fusillade

Une fusillade, dans un immeuble à Rot am See, dans le district de Stuttgart, a fait plusieurs blessés, et « vraisemblablement » plusieurs morts, a annoncé la police d’Aaelen sur son compte Twitter, ce vendredi. L’auteur des coups de feu a été arrêté. La police locale évoque la piste d’un possible différend familial à l’origine de la tuerie. L’opération policière est toujours en cours, selon les forces de l’ordre. La situation serait sous contrôle.

⚠️POLIZEIEINSATZ⚠️

Größerer Polizeieinsatz in #RotamSee, da dort geschossen wurde. Mehrere Verletzte, vermutlich auch Tote bei einem Gebäude. #Tatverdächtiger wurde #festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen liegt ein Beziehungsverhältnis vor.

Keine Hinweis auf weitere Täter. — Polizei Aalen (@PolizeiAalen) January 24, 2020

Plusieurs personnes ont également été blessées, selon la police qui précise que les personnes impliquées dans la fusillade entretenaient des «relations» entre elles.