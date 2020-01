Algérie: lourd bilan dans une collision de deux bus de transport en commun

Une collision a fait 12 morts et 46 blessés dans la nuit du samedi au dimanche en Algérie. Selon des médias locaux, le drame est survenu dans la wilaya d’El Oued à 630 km de la capitale Alger.

Deux bus de transports des voyageurs sont entrés en collision dans la nuit du samedi au dimanche 19 janvier faisant 12 morts et 46 blessés dont des cas graves. Cet accident est survenu sur la route nationale numéro 3 quand un bus reliant Ouargla et Sétif s’est retrouvé face à un autre bus en provenance de Jijel et à destination de Ouargla. Selon la presse locale, les victimes sont majoritairement des employés des sociétés pétrolières installées dans le sud du pays. Pour l’heure, les services compétents ont ouvert une enquête pour connaitre les circonstances de ce drame.

Ces cas d’accidents sont courant en Algérie. D’après le centre national de prévention et de sécurité routières (CNPSR), environ 3600 personnes ont trouvé la mort et 36 000 autres ont été blessées dans 25.000 cas accidents de la route survenus dans le pays en 2019. Les causes sont souvent l’excès de vitesse, le mauvais état des routes et le non respect du code routier.