Algérie : l’armée déjoue un attentat suicide dans la capitale

Send an email

Les marches de protestation pacifiques anti-gouvernementales en Algérie ont failli tourner au carnage. Les responsables de l’armée ont annoncé avoir déjoué un attentat suicide en préparation, en capturant un kamikaze dans la capitale.

L’homme, nommé par le ministère uniquement sous le nom de Bachir R, a été arrêté mercredi dans le quartier de Birtouta à Alger avec une ceinture explosive, a indiqué un communiqué du ministère algérien de la Défense sans fournir plus de détails. Tous les vendredis, plusieurs centaines d’algériens descendent dans les rues pour manifester contre le système politique en place depuis l’ère Bouteflika. Depuis près d’un an, ils exigent le départ de l’élite dirigeante malgré les promesses du président Abdelmadjid Tebboune de mener des réformes politiques.

Les manifestants ont rejeté un vote présidentiel en décembre qui a conduit à l’élection de Tebboune en tant que successeur d’Abdelaziz Bouteflika, qui a été contraint de démissionner en avril de l’année dernière après avoir dirigé le pays pendant 20 ans. Tebboune a promis de répondre à certaines des demandes des manifestants, notamment en modifiant la constitution algérienne pour donner un plus grand rôle au gouvernement et au parlement. L’Algérie a subi une décennie de violences dans les années 90 entre le gouvernement et les militants islamistes qui ont fait environ 200 000 morts.