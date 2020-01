Alessandra Sublet fait sensation avec des boucles d’oreilles fantaisistes (photo)

La maîtresse de cérémonie du 23ème festival international du film, de comédie de l’Alpe d’Huez, Alessandra Sublet, a fait sensation avec une paire de boucles d’oreilles multicolore.

Alessandra Sublet, la maîtresse de Cérémonie de la 23eme édition du festival international du film, de comédie de l’Alpe d’Huez, est une habituée de la mode. En effet, habillée d’un total look noir, sublimée par un chemisier transparent, ainsi qu’un pantalon moulant avec son légendaire carré court qui laissait voir une paire de boucles d’oreilles multicolore, Alessandra Sublet a fait son apparition sous les crépitements des flashs des photographes lors du photocall, ce 18 janvier 2020. Cependant, ce qui avait plus attiré l’attention durant cette soirée étaient les créoles très colorés fringués par la jurée de Mask Singer. Ce bijou fantaisiste haut de gamme « All the Must », existant sous plusieurs couleurs est vendu à 60 euros seulement, afin de permettre à ses admirateurs de pouvoir copier son look qui est à la fois sublime et décontracté.

Par ailleurs, ces bijoux fantaisistes ont conquis le cœur des internautes. « Sublime et radieuse« , « Divine tu es, divine tu resteras« , se sont extasiés les internautes.