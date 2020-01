Afrique : Une distinction pour Riyad Mahrez

Send an email

Riyad Mahrez a été désigné meilleur joueur maghrébin de l’année. Un troisième sacre pour l’attaquant de Manchester City après celui de 2015 et 2016.

Encore un argument de poids pour Riyad Mahrez, en course au Ballon d’or africain de l’année dont la remise du trophée est prévue pour ce mardi soir en Egypte. L’Algérien a été élu joueur maghrébin de l’année par les internautes de France Football. Déjà sacré en 2015 et 2016, l’ailier de Manchester City devient le joueur algérien le plus titré dans cette catégorie.

Riyad Mahrez élu joueur maghrébin de l'année 2019 https://t.co/tuWb61IiiU — France Football (@francefootball) January 6, 2020

Champion d’Angleterre avec les Skyblues puis champion d’Afrique avec les Fennecs, l’ancien joueur de Leicester a devancé le marocain de l’Ajax Amsterdam, Hakim Ziyech, et son compatriote Ramy Bensebaini qui a signé cet été chez les allemands de Borussia Mönchengladbach.

Le palmarès du joueur maghrébin de l’année :

2013 : Islam Slimani (Algérie)

2014 : Yacine Brahimi (Algérie)

2015 : Riyad Mahrez (Algérie)

2016 : Riyad Mahrez (Algérie)

2017 : Mehdi Benatia (Maroc)

2018 : Anice Badri (Tunisie)

2019 : Riyad Mahrez (Algérie)