Afrique du sud: investiture du nouveau PDG d’Eskom sur fond de coupure d’électricité

Le nouveau patron du géant de l’Electricité Eskom a pris fonction ce lundi 6 janvier soit une semaine plus tôt que prévu. André de Ruyter prend les commandes d’une compagnie en pleine crise.

C’est à une prestation de serment anticipée qu’on a eu droit ce lundi à la direction d’Eskom en Afrique du sud. Son nouveau Directeur général, André de Ruyter est officiellement entré en fonction ce lundi 6 janvier. Ceci suite à la coupure d’électricité à la quelle fait face le pays depuis samedi dernier. En acceptant le poste considéré comme le plus impopulaire de la nation arc-en-ciel, le nouveau chef devra redonner une nouvelle vie à l’entreprise plombée par la crise et procéder à un dégraissage, à une restructuration, voire à une privatisation progressive.

Depuis samedi, certaines régions du pays sont sans électricité et les populations n’hésitent pas à crier leur ras-le-bol sur les réseaux sociaux. La géante société dont les installations sont pour la plupart vétustes et archaïques joue un rôle prépondérant dans l’économie sud-africaine. Le président Cyril Ramaphosa avait promis qu’Eskom reviendra à son meilleur niveau et servira ses compatriotes idéalement dans cette nouvelle année.