A peine séparée de Hassan Jameel, Rihanna déjà en couple avec un de ses ex ? (photos)

La chanteuse Rihanna qui s’est séparée de son chéri Hassan Jameel il y a quelques jours, a été aperçue avec l’un de ses ex. Elle était avec son ex A$AP Rocky lors de son concert du vendredi 17 janvier 2020.

La chanteuse Rihanna est de nouveau Célibataire. La nouvelle de sa séparation d’avec Hassan Jameel a été dévoilée cette semaine après trois bonnes années de relation amoureuse. L’annonce a été faite par TMZ qui rapporte que la chanteuse barbadienne et le milliardaire saoudien auraient mis un terme à leur histoire. Et pourtant, il y a environ trois mois, dans le numéro de Vogue US pour lequel elle faisait la couverture en novembre 2019, Rihanna évoquait comme le rappelle le magazine Elle, comment cette relation la comblait de bonheur : « Oui, je suis en couple. Je suis dans cette relation exclusive depuis un bon moment, et ça se passe vraiment très bien, donc je suis heureuse ».

« La chanteuse de « We Found Love » a donc été aperçue au concert d’A$AP Rocky, avec qui elle avait brièvement flirté en 2013, le 17 janvier dernier. Les deux artistes ont donc pu prendre un tas de photos ensemble, sur lesquelles on peut s’apercevoir de leur évidente complicité » fait remarquer le magazine Elle. Selon le média; leur histoire d’amour remonte à plus de six ans.