À 13 ans et abusée sexuellement par son géniteur, elle décède en donnant naissance au bébé (photo)

Après avoir été agressée sexuellement, durant plusieurs années par son père, Luana Ketlen, une jeune fille de 13 ans, décède à l’hôpital après avoir donné naissance à un garçon.

Luana Ketlen, âgée seulement de 13 ans, est conduite de toute urgence à l’hôpital, car elle disait ressentir des douleurs abdominales sévères. C’est alors que les médecins, après sa prise en charge, constatent que la jeune fille encore mineure serait enceinte. Selon le site FOOZINE, au regard de son état de santé très dégradé, les médecins ont pris la résolution de provoquer cet accouchement au cours duquel elle donna naissance à un garçon. Mais pour une bonne prise en charge, les médecins ont décidé de la transférer dans une unité de soins intensifs. Malheureusement, elle décède lors de son transfert.

Son père, âgé de 36 ans et répondant au nom de Tome Faba, a quant à lui été poursuivi, car les enquêteurs croient qu’il aurait commencé à abuser de sa fille alors qu’elle n’avait que 9 ans. Après avoir pris la fuite, la police a réussi à l’arrêter dans la ville de Coari, une semaine plus tard.

Il a comparu pour la première fois le 27 décembre 2019 et a été accusé de violences envers les enfants et d’homicide involontaire. Le petit garçon prématuré (7 mois de grossesse) a miraculeusement survécu, il est toujours hospitalisé. Rappelons que Coari est une ville brésilienne du Centre de l’État de l’Amazonas.

Rapporté par la même source, José Barradas, chef de la police de Coari, déclare : « L’adolescente vivait avec ses parents dans une zone rurale à l’extérieur de la ville. C’est lorsqu’elle a commencé à ressentir des douleurs à l’abdomen qu’elle a réalisé qu’elle était enceinte de cinq mois, il y a seulement deux mois. Luana a affirmé qu’elle avait reçu l’ordre d’aller pêcher avec son père et qu’elle aurait été violée par lui alors qu’elle était en sa compagnie. Les membres de la famille ont essayé d’intervenir et de protéger l’enfant en alertant les services sociaux. Ils ont signalé les abus à la police et un mandat d’arrêt a été ordonné pour l’arrestation de Tome, mais avant qu’il ne puisse être exécuté, la santé de Luana s’est détériorée et elle est morte peu de temps après l’accouchement »