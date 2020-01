6IX9INE bientôt de retour chez lui pour effectuer le reste de sa peine ?

Alors qu’il doit rester en prison jusqu’au mois de novembre 2020, après sa condamnation, mercredi 18 décembre 2019, à 2 ans de prison ainsi que 5 ans de liberté conditionnelle, le rappeur 6ix9ine, par son avocat, demande à la justice de lui permettre de finir sa peine en sa résidence. C’était une peine considérablement réduite grâce à sa collaboration avec la police puisqu’il risquait plus de 40 années d’enfermements.

Selon les informations relayées par le site RAPRNB, l’avocat du rappeur new-yorkais, Lance Lazzaro, aurait lancé une procédure afin que son client puisse finir sa peine chez lui ou dans un environnement plus restreint. Puisque, selon le condamné, 6ix9ine, la prison dans laquelle il se trouve actuellement serait pleine de membres des Bloods. Et c’est justement cela sa crainte, lui qui a dénoncé la plupart des membres du Nine Trey Gangsta, lié justement au gang représenté par la couleur rouge, car voulant éviter le pire (perdre sa vie).

Tekashi 6ix9ine asks judge to serve sentence at home saying he's a marked man in prison over testimony he gave against Bloods gang https://t.co/2Uauav41Hb

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 15, 2020