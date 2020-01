« 13 reasons why » : Selena Gomez sort de son mutisme et répond à ces détracteurs (vidéo)

Le plateau de l’émission Quotidien de TMC a reçu, ce mercredi 15 janvier 2020, Selena Gomez. La star a pris par le canal pour répondre et fait taire toutes les polémiques qui sont autour de la série « 13 reasons why », diffusée sur Netflix.

Selena Gomez, la productrice de la série « 13 reasons why » était l’invitée de l’émission Quotidien de ce mercredi 15 janvier 2020 sur TMC . Elle a profité de l’occasion pour revenir sur la vive polémique qui existe autour de ladite série. La chanteuse et productrice a fait un flash-back sur les accusations selon lesquelles elle fait passer des messages dangereux ; puis après elle a expliqué sa vision des choses : « Certains pourraient dire que c’est controversé, et je comprends. Mais la raison pour laquelle 13 Reasons why a eu autant de succès ou a autant dérangé d’autres gens, c’est parce que c’est réel, c’est la vérité. Je pense qu’on a peut-être peur d’effrayer les gens en parlant de harcèlement scolaire, en parlant de cette personne dont on ne sait pas ce qu’elle vit », dixit Selena. Bien qu’étant une femme très engagée pour lutter contre le harcèlement en milieu scolaire, Selena Gomez a peur de l’ampleur que peut prendre ce problème : « Or maintenant, le problème est devenu de pire en pire avec les réseaux sociaux. L’objectif c’est de dire réveillez-vous, parce que ça arrive et ça se produit pour des enfants de plus en plus jeunes. Et pour moi, ça ne va pas. », Ajoute-t-elle.

