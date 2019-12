USA – Présidentielle: “Donald Trump ne se présentera pas à une réélection”

Selon un de ses anciens collaborateurs, le président américain, Donald Trump, ne se présentera pas à une réélection lors des élections américaines de l’an prochain, rapporte The National.

Pour Anthony Scaramucci, ex directeur des communications de M. Trump, licencié après seulement 11 jours en juillet 2017, les diverses procédures judiciaires impliquant le président, ainsi que des dommages causés par la destitution, entraîneraient une “pression écrasante” sur Trump pour qu’il ne se présente plus pour un second mandat en 2020. “Je pense qu’il sera si gravement endommagé en novembre (2020) que son meilleur chemin, pour sa réputation, est de dire qu’il ne se présentera pas aux élections”, a déclaré M. Scaramucci, lors d’une conférence à Abu Dhabi et est devenu un critique franc du président.

Il a déclaré que «l’empiètement des autorités», comme le bureau du procureur général à New York, qui enquête sur les finances et les relations commerciales de Trump, pourrait signifier «une pression écrasante sur lui ». Le département américain de la Justice et l’Internal Revenue Service pourraient également causer des problèmes à M. Trump, a déclaré l’homme de 55 ans, alors que des détails pourraient encore émerger sur ses relations avec l’Ukraine, rapporte The National. “Bien qu’à l’heure actuelle, il semble que M. Trump survivra probablement à un vote de destitution au Sénat, ce qui signifie qu’il ne serait pas forcé de quitter ses fonctions, le processus pourrait également conduire à une «cascade» de nouvelles informations dommageables”, a déclaré M. Scaramucci.