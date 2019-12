Togo: un malfrat abattu et deux agents de police grièvement blessés

L’insécurité est grandissante dans les villes et campagnes africaines. Cette fois c’est à Nyékonakpoè et Adidogomé, des quartiers de la capitale Togolaise qu’un malfrat a connu sa fin tragique, samedi 07 décembre, au matin de bonne heure.

Un adage populaire dit : tous les jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Samedi 07 décembre 2019 s’est produit entre Nyékonakpoè et Adidogomé, des quartiers de la ville de Lomé (TOGO) un triste incident qu’a raconté la victime qui n’est qu’un zémidjan (conducteur de taxi-moto).

La scène se serait passée aux environs de 01 heure du matin. Il aurait remorqué une jeune fille à Nyékonakpoè, et, en principe, le trajet devrait être un aller-retour Nyékonakpoè-Adidogomé-Nyékonakpoè. La jeune fille, sa passagère, avait prétendu aller juste se changer chez elle, et revenir sur le point de départ. “Une fois à Adidogomé, j’ai bifurqué sur une rue, sur instruction de ma cliente, et c’est là qu’un individu, armé de machette, surgit de nulle part et me coupa la route sous la menace de son arme. Dans la foulée, deux de ses complices, qui étaient tapis dans l’ombre, surgirent à leur tour avec un air très menaçant. Un contre trois, la lutte était perdue d’avance. Par la grâce de Dieu, dans ce branle-bas de combat, une patrouille du GIPN, qui rodait dans les parages, aurait entendu mes appels au secours, et déboula sur les lieux. Pendant tout ce temps, le premier assaillant avait profité de cette situation en ma défaveur pour se faire la belle avec ma motocyclette. Malheureusement pour lui, les policiers l’ont poursuivi, le forçant à abandonner son “gibier”. Voulant se tirer d’affaire, il fut froidement abattu sur un mur par les hommes en uniformes“, a-t-il déclaré.

Une fouille corporelle de la dépouille mortelle de ce bandit de grands chemins a permis de retrouver un téléphone cellulaire et une carte d’électeur ont permis de révéler son identité. Selon nos sources, le commissaire de police, Douti Yendoubé, ayant à charge le dossier a dans sa déclaration, précisé qu’il a eu deux blessés graves dans les rangs de ses éléments. “Mais, heureusement, leur vie n’est pas en danger“, a-t-il ajouté.

La police nationale togolaise rassure la population du sud au nord, de l’est à l’ouest, de leur devoir à œuvrer véritablement pour la protection des personnes et des biens.