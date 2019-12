Terrorisme: le groupe Etat Islamique demeure une menace pour le monde

Le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme, Vladimir Voronkov, a déclaré que le groupe Etat Islamique constitue toujours une menace pour la paix et la sécurité internationale.

Mercredi, lors d’une conférence sur le terrorisme à Abu Dhabi aux Emirats arabes unis, Vladimir Voronkov a déclaré que «l’EI demeure une menace mondiale pour la paix et la sécurité internationales malgré sa perte territoriale et la perte de son leader ». Le groupe islamiste a perdu presque la totalité du vaste territoire d’Irak et de Syrie sur lequel il avait établi un soi-disant califat en 2014. Et comme pour lui donner un coup de grâce, son leader Abu Bakr al-Baghdadi a été tué dans une mission américaine fin octobre.

Cependant, le SGA de l’ONU a averti que même s’il est affaibli, l’EI constituait toujours une véritable menace pour le monde. Voronkov met en garde même contre une reconstitution du groupe. “Selon certains experts, l’Etat islamique vise même à prendre le contrôle territorial de certains espaces dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, en profitant des conflits locaux”, a-t-il déclaré et avec ce qui se passe au Sahel d’Afrique de l’Ouest, tout porte à croire qu’ils ont raison. Voronkov indique qu’”Al-Qaïda reste également résilient et ses affiliés sont en fait plus forts que leur homologue de l’Etat islamique dans la province syrienne d’Idlib, au Yémen et en Somalie”.

Stratégie antiterroriste mondiale

De même, la menace croissante des groupes et individus terroristes d’extrême droite suprémacistes blancs “présente également de graves risques”, selon Voronkov. Voronkov a déclaré que la nature multiforme et mondiale du terrorisme a réaffirmé l’affirmation fondamentale de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies: le terrorisme ne peut et ne doit être associé à aucune religion, nationalité, civilisation ou groupe ethnique.

Sur la base de ce principe, il a plaidé pour une approche coopérative et multilatérale de la prévention du terrorisme, soulignant la nécessité de lutter contre la propagande terroriste et l’importance des jeunes. Voronkov a souligné les initiatives de lutte contre le terrorisme des EAU comme un exemple positif, une opinion reprise par le ministre d’État des EAU, Zaki Anwar Nusseibeh. Tous deux s’exprimaient lors de la conférence «Empowering Youth and Promoting Tolerance: Practical Approaches to Preventing and Countering Violent Extremism Propice to Terrorism» à Abu Dhabi.