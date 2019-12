Somalie: des blessés et des morts dans un attentat

Un attentat à la voiture piégée a fait plus de 20 morts et des blessés à Mogadiscio, a annoncé la police somalienne ce samedi 28 décembre 2019.

Un quartier animé de la capitale somalienne a été la cible d’un nouvel attentat ce samedi 28 décembre 2019. Une explosion dévastatrice a fait plus de 20 morts et de nombreux blessés: « Je peux confirmer la mort de plus de vingt civils et de nombreux blessés, mais le bilan pourrait être plus élevé », a déclaré Ibrahim Mohamed, interrogé par l’Agence France-Presse. « J’ai compté 22 corps sans vie, tous des civils, et plus de trente blessés », a déclaré de son côté un témoin, Ahmed Moalim Warsame.

Pour l’heure, cet attentat à la voiture piégée, n’a pas encore été revendiqué. Serait-il une oeuvre des islamistes shebab qui mènent plusieurs attaques meurtrières dans le pays depuis quelques années?