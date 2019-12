Sens Bénin lance son espace “Le local” dédié à la distribution des produits B’est

Sens Bénin a inauguré vendredi 13 décembre 2019, son espace de distribution des produits B’est, “Le Local” situé à Fidjrossè.

La société coopérative SENS Bénin (Solidarités Entreprises Nord Sud Bénin) fidèle à son objectif qui est de développer des entreprises solidaires porteuses d’utilités économiques et sociales sur leur territoire a mis à la disposition du public béninois “Le Local”, un espace dédié à la valorisation des ressources du Bénin. C’est une initiative conjointement menée par plusieurs acteurs notamment la société coopérative locale, le groupement inter-communal des collines et la communauté des communes de zou, les investisseurs solidaires réunis dans le fonds “Investi- Sens Bénin” ainsi que les entrepreneurs solidaires. L’objectif est de valoriser les ressources locales en proposant des produits agroalimentaires et agro santé sains et de qualité dont l’achat contribue au développement des territoires impliqués.

Pour Max Abidji, Directeur d’antenne de Sens Bénin dans le zou, le Local est un espace de promotion de la démarche B’est, d’échange d’idée de rencontre entre consommateur et producteur. “Il y a un certain nombre de critère qu’il faut pouvoir respecter, des critères d’impacts, de préférence du territoire et du soutien à l’économie locale, être membre du réseau B’est et faire passer ses produits par la force de vente (Mark’ethic) qui est une centrale de distribution des produits” a t-il expliqué.

Notons que l’espace est situé à Fidjrossè Von Houdou Ali sur la voie Pavé à gauche du super marché du pont. Une fois dans la rue, Le Local est la première maison blanche à étage sur le côté gauche.

Quid du Mark’Ethic Bénin?

Mark’Ethic Bénin est une entreprise de distribution et de conseil en marketing pour des entreprises de transformation agro-alimentaires et cosmétiques locales. Initiée en septembre 2017 et lancée officiellement en septembre 2018, l’entreprise travaille avec une douzaine de fournisseurs locaux qui se sont engagés à livrer des produits de qualité et sains. Elle a pour stratégie d’accélérer l’activité et le développement des entreprises en portefeuilles via la commercialisation de leur produit, leur promotion et la recherche de levier afin d’augmenter la compétitivité prix de l’offre.