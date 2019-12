PSquare: Peter s’en prend aux fans qui souhaitent sa réconciliation avec son frère Paul

Le chanteur Peter Okoye s’en est pris à un fan qui lui a demandé de se réconcilier avec son frère Paul pour l’avenir du groupe PSquare.

Les fans du célèbre duo PSquare n’ont toujours pas digéré la dislocation du groupe. Dans un débat sur twitter, les fans ont cherché à savoir lequel des deux frères allait mieux depuis leur séparation. Selon eux, Paul, qui est maintenant connu sous le nom de Rudeboy, est meilleur que MP pour avoir poursuivi sa carrière musicale. Mais pour eux, leurs plus belles chansons sont produites quand ils étaient ensemble. Pour ce faire, les fans ont fait pression sur Peter pour qu’il retrouve son frère afin qu’ils puissent libérer d’autres pétards (lancer d’autres chansons).

Let's settle this guy's, who is better as a Solo artist? Retweet for Mr P

Like for Rudeboy pic.twitter.com/zDbMksfrLn — Oluwatoba Olalekan (@IamClassicNaija) December 11, 2019

Touché par les commentaires, Peter explique qu’il jouit d’une tranquillité d’esprit et de la gestion de son entreprise depuis qu’il est en solo. Un commentaire qui a suscité la colère des fans qui lui reprochent d’être en compétition avec son frère qui est le meilleur musicien du duo. Furieux M. P s’en est pris aux fans qu’il a par la suite bloqués et retirés de ses abonnés. Depuis leur séparation en 2016, plusieurs sources indiquent que celui qui fait habituellement « le premier pas » pour la réconciliation à savoir Paul Okoye, connu sous le nom de Rude Boy, aurait refusé de faire ‘’encore’’ ce geste cette fois-ci.

Me unfollowing and blocking negative people from my life before 2020. Trust me i don’t need them in 2020 at all.. life is too short! Hope you are not one of them? If you are one of them pls identify your self✋🏽 #OwnerOf2020 #PositiveEnergyAndVibes2020 pic.twitter.com/TXEdVzREhr — Peter Okoye MrP (@PeterPsquare) December 11, 2019

Nawa o. So someone cannot say the truth again? 😭😪

Baba block me.

No be so ooo Mr P 😂😂😂 pic.twitter.com/h3b8Q6tuTr — Vinkin Park 👁‍🗨 (@viccetti) December 12, 2019