Princesse Diana: sa mythique robe “Travolta” mise aux enchères ne trouve pas de preneur

Trois robes de la princesse Diana ont été mises aux enchères, lundi 9 décembre, par la maison de vente londonienne Kerry Taylor. Parmi elles, l’iconique robe que Lady Diana avait portée lors d’une danse avec l’acteur John Travolta, à la Maison Blanche en 1985.

À l’occasion d’un dîner donné le 9 décembre 1985 par le président américain Ronald Reagan (1981-1989), en l’honneur du prince et de la princesse de Galles, Lady Di avait porté cette robe longue en velours bleu nuit et aux épaules dénudées. Estimée entre 250 000 et 350 000 livres (425 000 et 600 000 dollars canadiens), la robe avait été immortalisée sur des photos où Diana dansait avec John Travolta au rythme de You Should be Dancing du film Saturday Night Fever.

Créée par Victor Edelstein, cette robe n’a pas trouvé preneur lundi 9 décembre, lors d’enchères organisées par la maison de vente londonienne Kerry Taylor. Juste 34 ans plus tôt, l’épouse du prince Charles portait cette robe lors de leur première visite aux Etats-Unis, quatre ans après leur mariage.

Comme le rapporte Paris Match, l’événement est resté dans l’Histoire en raison d’un moment qui marqua le dîner de gala dansant qu’offraient en leur honneur le président de l’époque, Ronald Reagan et sa femme Nancy. Pendant près de 20 minutes, Lady Di, ainsi vêtue, virevolta dans les bras d’un cavalier de choix, l’acteur américain John Travolta, sur «You Should be Dancing» des Bee Gees, le tube disco de «La Fièvre du Samedi Soir» qui lui avait apporté la consécration dans le monde entier, et d’autres chansons de «Grease», son autre film culte.