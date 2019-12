Présidentielle en Guinée Bissau: les résultats attendus ce mercredi 1er janvier 2020

Send an email

Les résultats du second tour de la présidentielle en Guinée Bissau seront annoncés ce mercredi 1er décembre. C’est l’essentiel de la déclaration de la porte-parole de la Commission nationale électorale (CNE), Felisberta Vaz Moura le jour du scrutin.

Le second tour de la présidentielle du 29 décembre dernier va livrer son verdict le mercredi 1er janvier 2020 à Bissau. Selon la porte-parole de la commission électorale, les deux candidats seront fixés sur leur sort le jour du nouvel an. En lice, Domingos Simões Pereira et Umaro Sissoco Embalo, deux anciens premiers ministres du pays. Au premier tour, le chef du parti historique, le PAIGC est arrivé en tête avec 40,1 % loin devant le candidat du Madem qui obtient environ 28 % des suffrages exprimés.

En quête de stabilité!

La Guinée Bissau, petit pays de l’Afrique de l’ouest, traverse depuis plusieurs années une crise politique sans précédent. Les limogeages et démissions en série des différents gouvernements qui se sont succédé ont aggravé la crise pendant ces cinq dernières années. Le président José Mario Vaz, éliminé au premier est en fin de mandat depuis juin dernier. Grâce à un compromis de la CEDEAO, il est maintenu en poste jusqu’à élection d’un nouveau dirigeant à la tête du pays. Le principal but du scrutin est de ramener la paix et rétablir l’ordre constitutionnel, synonyme de stabilité.