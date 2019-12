Nigéria: Muhammadu Buhari revient sur la question du 3e mandat

La présidence du Nigéria a tenu à apporter une nouvelle réplique aux différentes allégations faisant état de ce que le chef de l’Etat Muhammadu Buhari serait entrain de manœuvrer pour un éventuel 3e mandat. Selon la nouvelle déclaration de la présidence sur son compte twitter, le président Muhammadu Buhari n’envisage en aucun cas modifier la loi fondamentale du pays pour briguer un quelconque troisième mandat contrairement aux rumeurs qui agitent les réseaux sociaux.

Pour la présidence, ces rumeurs ne reflètent en rien l’intention réelle de la première autorité nigériane. Elle rejette toutes les allégations mensongères et peint le président Buhari comme un démocrate qui respecte la constitution, notant que toute activité visant à modifier la durée du mandat ne réussira pas et n’aura jamais son soutien.

The Presidency wishes to correct internet-based gossip and uninformed media commentary regarding presidential term limits: pic.twitter.com/IiZwG2Utwb

— Presidency Nigeria (@NGRPresident) December 23, 2019