Nicko Fifamè: cette génie béninoise de la chanson réveillée par Wily Mignon

Le concepteur de la danse Noudjihoun au Bénin a déniché un talent musical qu’il convient d’appeler, l’étoile montante de la musique béninoise. Elle s’appelle, Nicko Fifamè, jeune chanteuse qui de la danse à la chanson est auteure du single » Vodoun Daho » sortie en janvier 2019.

Très active sur les réseaux, Anick Gangnihounou alias Nicko Fifamè s’est imposée cette année dans le showbiz béninois avec son single » vodoun Daho » et occupe désormais une place importante parmi les étoiles montantes de la musique béninoise. Pour Nicko Fifamè, une artiste est capable d’avoir un foyer heureux lorsqu’elle se marie à un homme du domaine. Si non, qu’elle se plie aux décisions de son homme car la femme n’a de valeur qu’en étant mariée. C’est pourquoi elle s’investit à exhorter par endroit, les femmes artistes à se respecter pour mériter en retour un minimum de respect venant de la part de la population. « Pendant longtemps, on nous a critiqué ! Depuis la nuit des temps, on nous a sous – estimé . Femme! ton heure de gloire a sonné.Ton succès ne se trouve pas dans ton entrejambe mais plutôt dans ton dévouement. Tape-toi la poitrine en signe d’engagement au lieu de tes cuisses pour déclencher une bagarre. Ensemble, tenons nous les mains pour relever le défi » peut on lire dans une de ses publications sur Facebook.

Danseuse professionnelle, elle s’est imposée dans les groupes tels que : » les Espoirs Ori « de Florent Hessou pour le théâtre, les » Secteurs A » d’agla pour la danse avant de rencontrer grâce à son amour particulier pour le » Kosso » le président Wily Mignon. Ce dernier a su réveiller le génie de la chanson qui sommeillait dans sa mélodieuse voix.