Miss Afrique du Sud, Zozibini Tunzi, couronnée Miss Univers 2019 (Vidéo)

Zozibini Tunzi, Miss Afrique du Sud, a été couronnée Miss Univers 2019 dimanche soir à Atlanta (USA). La jeune femme noire de 26 ans a été chaleureusement applaudie après son dernier discours pour encourager les jeunes filles à prendre confiance en elles.

Miss Afrique du Sud, Zozbini Tunzi, a été couronnée Miss Univers ce dimanche 8 décembre, à l’issue d’une cérémonie où il a beaucoup été question du droit des femmes à disposer d’elles-mêmes. La jeune femme a ainsi battu plus de 90 autres candidates pour remporter ce 68e titre de Miss Univers, et succéder à Catriona Gray, Miss Philippines et Miss Univers 2018.

Au départ, 90 candidates, elles ont été ramenées à 20 demi-finalistes lors d’une compétition à huis clos avant l’événement télévisé en direct de trois heures qui a eu lieu dimanche. Et à la suite d’une série d’événements traditionnels, y compris le maillot de bain toujours populaire et les rondes de robes du soir – le Top 10 de cette année a été dévoilé : Afrique du Sud, Colombie, États-Unis, France, Indonésie, Islande, Mexique, Pérou, Porto Rico, Thaïlande et Mexique.

Le choix s’est ensuite restreint à trois candidates – Afrique du Sud, Porto-Rico et Mexique. Zozibini Tunzi a ainsi terminé devant la concurrente de Porto Rico et celle du Mexique, dans un concours animé par le présentateur Steve Harvey, où un panel de sept femmes a jugé les candidates. Miss Afrique du Sud a été chaleureusement applaudie après son dernier discours, une nouveauté dans la compétition, où elle a justement déclaré vouloir tout faire pour encourager les jeunes filles à prendre confiance en elles.

Sa réponse à la question “quelle est la chose la plus importante que nous devrions enseigner aux jeunes filles aujourd’hui” lui avait notamment valu de nombreux applaudissements et compliments.

“Je pense que la chose la plus importante que nous devrions leur apprendre c’est à diriger. C’est quelque chose qui manque aux jeunes filles et aux femmes depuis très longtemps, pas parce que nous n’en voulons pas mais à cause de ce que la société a décrété à propos des femmes. Je pense que nous sommes les êtres les plus puissants du monde et que nous devrions avoir toutes les opportunités. C’est cela que l’on devrait enseigner aux jeunes filles: de prendre leur place dans la société”, a répondu la nouvelle Miss Univers.