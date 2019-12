Michael Essien dévoile son onze africain de la décennie

Send an email

L’ancienne gloire ghanéenne Michael Essien (37 ans) a dévoilé son onze de la décennie. Au micro de la BBC, l’ex-joueur de Chelsea a mis en place une équipe-type très solide en attaque et en défense.

Didier Drogba et Samuel Eto’o aux côtés de Mohamed Salah et Sadio Mané est la machine offensive qu’a proposée l’ancien international ghanéen Michael Essien (37 ans) dans son onze africain de la décennie. Une attaque de feu solidifiée par une base arrière composée entre autres du meilleur défenseur de la Série A, Khalidou Koulibaly et de lui même Michael Essien…

Ci-dessous, le onze africain de la décennie de Michael Essien : Vincent Enyeama – Kolo Touré, Medhi Benatia, Kalidou Koulibaly, Benoit Assou-Ekotto – Mohamed Salah, Michael Essien, Yaya Touré, Sadio Mané – Didier Drogba, Samuel Eto’o.