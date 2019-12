Meghan Markle et Harry absents à Noël: Kate Middleton et William soulagés

La duchesse Kate Middleton et le duc William sont « soulagés » que la duchesse Meghan Markle et Harry ne soient pas là à Noël.

Comme annoncé, Meghan Markle et le prince Harry ne célébreront pas Noël à Sandringham en compagnie de la reine Élizabeth II et le reste de la famille. Selon gala, cette année, les Sussex vont passer la Noël loin des scandales qui éclaboussent la Couronne depuis plusieurs semaines et surtout des critiques dont ils sont eux-mêmes la cible. C’est pourquoi, ils seront avec Doria Ragland et leur royal baby, Archie Harrison. Un choix que Kate Middleton et le prince William approuvent. Pour eux, en tant que jeunes mariés, ils ont vécu une année particulièrement éprouvante, et ont besoin de prendre du temps pour eux. “William et Kate sont quelque peu soulagés qu’ils ne soient pas présents à Sandringham.” a confié un ami des cambridges à Closer Weekly, cité par le Daily Express.

Dans leur documentaire Harry & Meghan, An African Journey sur ITV, la duchesse de Sussex a dénoncé au bord des larmes, sa grande fragilité alors que le prince dévoilait son angoisse face au harcèlement que subit femme. Face à cette situation, le prince William , selon une confidence de l’un de ses proches à BBC, s’était dit très “inquiet” pour le couple royal. De son côté, “Kate a vraiment de la peine pour Meghan“. “En coulisses, on me dit que Kate fait de son mieux pour réconcilier tout le monde et aider Meghan à s’en sortir. Personne ne veut décevoir la reine donc Kate essaie d’arranger les choses en privé. On me dit qu’elle a tendu la main à Meghan et qu’elle lui a parlé au téléphone. Kate a vraiment de la peine pour Meghan et sait qu’elle souffre en ce moment” a affirmé Phil Dampier, spécialiste de la Couronne, dans les colonnes du Daily Express, rapporté par la même source.