Meghan Markle déguisée en mère Noël sexy: des inattendues photos qui refont surface

A quelques jours de la célébration de la Noël 2019, des photos sexy et embarrassantes de la duchesse Meghan Markle déguisée en mère Noël refont surface.

Le tabloïd The Sun a dévoilé ce mardi 04 décembre 2019, des archives inattendues de Meghan Markle déguisée en mère Noël sexy. Il s’agit des clichés du 35e épisode de la saison 2 de l’émission Deal or No Deal dans laquelle Meghan Markle apparaissait en tant qu’hôtesse. A en croire Gala, sur ces photos, l’ancienne actrice de la série Suits est vêtue d’une petite robe rouge et blanche en velours. Le média indique qu’avec un large sourire aux lèvres, elle prend la pose aux côtés de ses collègues, et de l’animateur Howie Mandel. “Je mettrais cela dans la catégorie des choses que je faisais pendant les auditions, pour essayer de joindre les deux bouts”, confiait Meghan en 2013 dans les colonnes d’Esquire, citée par The Sun.

C’est ainsi que Meghan Markle gagnait sa vie en tournant parfois jusqu’à quatre épisodes par jour, et ainsi gagner 23 000 dollars par semaine, soit plus de 20 700 euros. Selon le tabloïd britannique, un épisode était rémunéré 800 dollars soit plus de 720 euros. “Travailler sur Deal or No Deal a été une expérience d’apprentissage et m’a aidée à comprendre ce que je préférais faire”, avait reconnu à l’époque, l’épouse du prince Harry.