Manifestations en Inde: des morts, des centaines d’arrestations, coupure d’internet et du téléphone

La nouvelle loi sur la citoyenneté en Inde ne cesse de déchaîner les passions. Deux personnes sont mortes jeudi lors de mobilisations contre cette loi, au cours desquelles la police a interpellé des centaines de manifestants. Ces décès survenus à Mangalore (sud) lors d’affrontements avec la police portent à huit au moins le nombre de personnes tuées depuis le début des manifestations, il y a une semaine.

De nombreuses manifestations, parfois émaillées de heurts, ont été signalées jeudi en divers endroits du deuxième pays le plus peuplé de la planète, de la capitale, New Delhi, aux grandes métropoles du Sud. Les forces de l’ordre ont arrêté des centaines de personnes, selon l’agence Press Trust of India, pour avoir enfreint les interdictions d’attroupements. Pour contrer cette mobilisation qui dure depuis une semaine, les autorités avaient prohibé à l’avance tout rassemblement dans de nombreuses grandes villes et régions.

Dans certains quartiers du centre de la capitale New Delhi, l’accès à Internet et aux services de deux grands opérateurs téléphoniques, Airtel et Vodafone, a été coupé. Internet a aussi été suspendu, par décret du gouvernement, dans plusieurs villes à majorité musulmane de l’Uttar Pradesh, ainsi que dans plusieurs États du Nord-Est.

“Le gouvernement a émis une directive nous demandant de restreindre les services de téléphonie mobile en certains endroits de Delhi”, a déclaré à l’AFP un responsable de Vodafone India. Des habitants de Delhi et des manifestants avaient précédemment fait état de difficultés pour passer des appels, envoyer des SMS ou se connecter à internet depuis leur téléphone portable.

I want to unequivocally assure my fellow Indians that CAA does not affect any citizen of India of any religion. No Indian has anything to worry regarding this Act. This Act is only for those who have faced years of persecution outside and have no other place to go except India.

— Narendra Modi (@narendramodi) December 16, 2019