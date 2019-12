Mali : « qu’on se mette ensemble pour ramener la paix, la sécurité dans notre pays », ATT à Mopti

Revenu au pays après plusieurs années en exil suite à un coup d’Etat qui l’a chassé du pouvoir au Mali, l’ancien président Amadou Toumani Touré, s’est rendu dimanche dans sa région natale dans le centre du Mali.

Dans le cadre de la célébration du centenaire de la ville de Mopti, une ville située dans le centre du Mali et dont sont originaires le Premier ministre malien Boubou Cissé et l’ancien président Amadou Toumani Touré, les deux personnalités s’y sont rendues dimanche. Dans cette localité en crise, ATT a indiqué qu’il allait apporter sa contribution à la résolution du problème de sécurité et de terrorisme au Mali, mais que cela nécessite un travail d’ensemble. « J’ai été pendant sept ans au Sénégal et il n’y a pas un jour où je n’ai pas pensé à mon pays… Seul, je ne pourrai rien… mais qu’on se mette ensemble pour ramener la paix, la sérénité et la sécurité dans notre pays », a déclaré Amadou Toumani Touré.

Accueilli par une foule en liesse et les autorités de la ville de Mopti, qui d’ailleurs, lui ont demandé de s’investir dans la paix et la réconciliation dans le pays et principalement dans cette partie du Mali en proie à des conflits de toutes sortes, ATT semble avoir entendu les appels. « Chers compatriotes, nous ne pouvons plus laisser le Mali, ni la région de Mopti comme ça. A quoi est-ce que nous allons servir si nous ne pouvons même pas nous engager, nous réunir. Qu’est-ce que nous avons vu ? Des familles se diviser et des communautés se diviser, il faut qu’on arrête », a-t-il indiqué.