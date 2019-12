Madonna a rencontré la famille de son fiancé âgé de 25 ans

Send an email

Madonna et Ahlamalik Williams filent actuellement le parfait amour. Selon TMZ, la chanteuse de 61 ans aurait rencontré les parents de son compagnon âgé de 25 ans.

Promenades main dans la main, apparitions torse nu sur les balcons de Miami… tous les éléments sont réunis pour les plus sceptiques. Madonna, 61 ans est bel et bien dans une relation amoureuse avec le jeune danseur Ahlamalik Williams, âgé de 25 ans. Selon TMZ rapporté par Cnew, la famille du jeune homme aurait déjà rencontré, à plusieurs reprises la star.

Selon le père d’Ahlamalik Williams, Drue, lui et son épouse auraient rencontré une première fois la chanteuse en septembre, puis en octobre Madonna aurait invité les parents à l’un de ses spectacles au Caesar’s Palace de Las Vegas, avant de les accueillir dans sa suite pour un dîner. «L’amour n’a pas d’âge», a déclaré Drue Williams, qui se réjouit que son fils vive «la vida loca». Les parents auraient même été invités par Madonna à ses concerts à Londres et à Paris début 2020, et aurait même déjà réservé leurs billets d’avion.

Pour ces fêtes de fin d’années, les deux tourtereaux, presque inséparables, ont plusieurs fois été photographiés à New York, Londres… Ahlamalik Williams semble-t-il a trouvé sa place dans la famille de sa dulcinée. Avant de « collaborer » avec Madonna, Ahlamalik Williams a dansé pour les plus grands, de Michael Jackson à la rappeuse Nicki Minaj. Il a également mis le feu à la ville du jeu, dans sa jeunesse, en bougeant son corps dans les rues de Las Vegas.