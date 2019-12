Loth Houénou après la prison: “J’ai tirė assez de leçons dans cette douloureuse expérience”

Libéré le Mardi 17 décembre 2019 après 14 mois passés en détention, le président du parti politique “Valeurs Républicaines”, Loth Houénou se remet en cause et se projette pour l’avenir.

Les 14 mois passés en prison a permis à Loth Houénou, président du parti Valeurs Républicaines de faire le point de ses actions politiques et d’envisager autrement l’avenir. Dans son message adressé aux militants de sa formation politique et au peuple béninois, il a reconnu avoir fait beaucoup d’erreurs politiques. Mais maintenant qu’il a été libéré à cause de l’impartialité et l’indépendance de la justice de son pays, il entrevoit désormais sa vie politique à côté du chef de l’Etat, le président Patrice Talon à qui il demande d’ailleurs pardon pour tous les manquements passés. ” c’est l’occasion pour moi de présenter mes vives et sincères excuses à tous ceux que j’aurais consciemment ou inconsciemment offensé à travers mes prises de position sur l’échiquier politique, en gėnėral, et au Chef de l’Etat, en particulier, même si ce n’est pas lui qui m’avait envoyé en prison“, indique-t-il. Selon Loth Houénou, si le président Patrice Talon était comme ses adversaires politiques, il aurait connu pire en tant que prisonnier.

Mais l’homme semble avoir tiré expérience de ce passé douloureux qui constitue pour lui des leçons de vie. Il souhaite tourner cette page pour en ouvrir une nouvelle à côté du président de la République qui selon lui, fait beaucoup pour le pays. “Les réformes politiques et institutionnelles sont en marche. Le pays est en chantier. Tout le monde est conscient de l’amorce d’un développement harmonieux du pays sous votre leadership.” affirme-t-il. Le leader de Valeurs Républicainesa promis accompagner le mouvement dans les tous prochains jours ensemble avec son état-major. Il pense faire une tournée nationale d’informations et de sensibilisations des populations sur les actions sociales, politiques et surtout économiques en cours dans le pays.