Liverpool: un coéquipier offre un Iphone 11 pro à Sadio Mané (Vidéo)

Dans une vidéo postée sur youtube, l’attaquant des Reds Sadio Mané est apparu avec un Iphone 11 pro qui, selon ses propos, lui a été offert par l’un de ses coéquipiers du Liverpool.

Une photo anodine de la star sénégalaise Sadio Mané prise alors qu’elle entrait dans le stade pour préparer son match a fait la UNE des médias la semaine dernière. Sur l’image, le Sénégalais tenait en main un smartphone dont l’écran est déjà cassé. Pour certains internautes, cela témoigne une fois de plus de la simplicité et de la modestie du fils de bambali tandis que d’autres estiment qu’il devrait s’en procurer un et de la toute dernière génération.

Muet depuis le début de cette affaire, Sadio Mané a posté une vidéo en rapport avec les faits sur Youtube cette semaine. Dans ladite vidéo, l’attaquant des Reds annonce être entré en possession d’un nouveau téléphone plus luxueux et plus coûteux que ce qui a fuité sur les réseaux sociaux: un Iphone 11 pro. Selon sa déclaration, le smartphone lui a été offert par son coéquipier en club Wijnaldum qu’il a notamment remercié.