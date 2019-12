Liberia: l’opposition à Georges Weah bat le pavé ce lundi 30 décembre à Monrovia

L’opposition libérienne sera dans les rues de Monrovia ce lundi 30 décembre pour manifester contre l’incapacité du pouvoir Weah à répondre aux aspirations du peuple et à sortir le pays de la pauvreté.

Le conseil des jeunes patriotes, une organisation de la société civile soutenue par l’opposition a appelé ses militants et sympathisants à descendre nombreux dans les rues de la capitale libérienne pour envoyer un message fort au régime du président Georges et à ses soutiens. « Nous pensons que tout est en place et nous nous attendons à ce que demain, lundi 30 décembre, des dizaines de milliers de nos compatriotes se rassembleront aux abords du Parlement pour exprimer nos revendications de la manière la plus pacifique qui soit » a martelé le chef de l’association Henry Costa. Pour les manifestants, après environ 23 mois de gouvernance, le chef d’Etat et son gouvernement ne sont pas arrivés à satisfaire les revendications du peuple.

Le Liberia vit d’énormes difficultés financières depuis la dévaluation de sa monnaie. Porté au pouvoir comme un messie, l’ancien footballeur et seul africain Ballon d’Or européen peine à sortir le grand jeu. Ses détracteurs l’accusent de ne pouvoir pas sortir le pays de la pauvreté et de la misère. Il sera très difficile pour l’ancien sénateur de faire le miracle en moins de deux ans de gouvernance dans un pays meurtri par deux guerres civiles il y a environ deux décennies.