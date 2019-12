L’ex-patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn a fui le Japon pour le Liban

L’ex-patron de l’alliance Renault-Nissan, Carlos Ghosn est arrivé à Beyrouth dans la soirée du lundi 30 décembre 2019 en provenance de la Turquie. Accusé de malversations financières et d’abus de confiances, le Libano-brésilien a quitté le Japon dans des conditions floues.

C’est par un communiqué que Carlos Ghosn a confirmé sa présence sur le territoire libanais. « Je n’ai pas fui la justice, je me suis libéré de l’injustice et de la persécution politique. Je peux enfin communiquer librement avec les médias, ce que je ferai dès la semaine prochaine », a écrit le magnat déchu de l’automobile. Arrêté le 19 novembre 2018 à Tokyo pour abus de confiance et dissimulation de revenus, Ghosn était assigné à résidence au Japon depuis 25 avril 2019. Ce mardi matin, son avocat japonais s’est dit surpris par la fuite de son client.

Carlos Ghosn quant à lui dénonce une persécution et une justice partiale destinées à le nuire. Il a ajouté qu’il n’est plus l’otage “d’un système judiciaire partial ou prévaut présomption de culpabilité”. Récemment, celui qui dispose également de la nationalité française a réclamé « la levée totale » des différentes interdictions qui pesaient sur lui, les jugeant « excessives, cruelles et inhumaines, et afin que soient respectés ses droits fondamentaux ainsi que ceux de son épouse ». Cette évasion très commentée au Japon devrait passer mal pour les autorités japonaises qui vont certainement chercher à collaborer pour son rapatriement à Tokyo. Chose quasi-improbable pour l’heure!