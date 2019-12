L’Arabie Saoudite interdit le mariage des moins de 18 ans

Send an email

Le Royaume Saoudien vient de mettre fin aux mariages des moins de 18 ans sur l’ensemble de son territoire à partir du lundi 23 décembre 2019. L’annonce a été faite par le ministre de la Justice et président du Conseil judiciaire suprême, le cheikh Dr. Walid Al-Samaani.

Dans une note officielle du ministère de la justice et président du conseil judiciaire suprême, Cheik Walid Al-Samaani, il est formellement interdit aux tribunaux et aux maazouns (notaires de mariage musulman) d’autoriser l’union en mariage des moins de 18 ans. Seule exception, une demande de mariage de personne ayant moins de cet âge doit être transférée à un tribunal spécial pour la seule certitude que « épouser les moins de 18 ans ne leur fera pas de mal et atteindra leur meilleur intérêt, homme ou femme » indique l’autorité dans sa note. Cette nouvelle règle entre dans le cadre des réformes sociales entamées par le prince hériter Mohammad Ben Salman depuis son arrivée il y a deux ans.

Avant celle-ci, le prince héritier, par le biais d’un décret a autorisé les femmes à détenir des passeports sans tuteur masculin ainsi que des permis de conduire. De surcroît, le réformateur a autorisé les femmes à intégrer les forces de défenses et de sécurité.