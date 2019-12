La Société Général Bénin lance sa plateforme d’accompagnement “La Maison de la PME”

La Société Générale Bénin a inauguré ce jeudi 12 décembre 2019 , La Maison des PME. C’est une plateforme d’accompagnement des PME dont l’objectif est de favoriser l’émergence d’un tissu de PME béninoises performantes par la mise à disposition de produits et services structurés appropriés à leur profil.

Au Bénin, le groupe Société Générale poursuit sa dynamique de croissance durable en Afrique. Dans le cadre de son programme “Grow With Africa”, lancé en novembre 2018 à Dakar, la banque a annoncé plusieurs initiatives en partenariat avec des clients et institutions internationales, régionales et locales pour répondre aux besoins de développement durable en Afrique.

Conscient que l’Afrique demeure l’un des leviers de croissance du groupe Société Générale avec des objectifs financiers mais également une ferme volonté de contribuer à la croissance sur le continent d’autant plus qu’il demeure l’un des groupes financiers internationaux encore présent en Afrique, La SGB a mis à la disposition du peuple béninois la maison des PME. Il s’agit d’une plateforme qui manifeste la volonté conjointe du groupe et de ses partenaires locaux , d’apporter une contribution concrète à la problématique des PME et TPE en Afrique.

Après avoir présenté l’équipe qui animera la Maison de la PME, Yénita Bamba, Directrice commerciale Entreprise de la SGB a évoqué les offres que proposent cette nouvelle plateforme. A l’en croire, cette nouvelle articulation de suivi, conseil et financement propose plusieurs offres aux porteurs de projet notamment, la formalisation de projet, l’accompagnement à l’export, la formation et coaching puis le financement pour ne citer que ceux là. Pour le Directeur Général de SGB, ce nouvel espace dédié aux PME et dénommé La Maison des PME répond aux engagement de la SGB à accompagner l’économie du continent africain. “Chers partenaires, nous avons besoin de vous pour répondre aux besoins des PME, chers clients, cet espace est le vôtre et sa seule raison d’être est de vous soutenir” a t-il lancé à l’endroit des investisseurs financiers et les clients intéressés par ce projet. Il poursuit: “Que La Maison de la PME qui suscite déjà beaucoup d’attentes partenariats puisse se renforcer”.

La BCEAO et l’AFD soutiennent l’initiative…

Présent à cette conférence inaugurale, Alain Komaclo Directeur Général de la BCEAO a salué cette initiative de la SGB. “L’initiative répond aux besoins pris en compte au niveau régional” dit-il en mettant en exergue un dispositif de soutien aux PME opérationnalisé par la BCEAO en 2018. Mieux, il invite l’ensemble des acteurs concernés à saisir cette initiative. A sa suite, Adrien Haye, Directeur de l’Agence Française de développement a rappelé que le difficile accès au finance contribue au faible part de création de ces initiatives de nature à créer des conditions favorables à l’accroissement économique. C’est pourquoi, il réaffirme la disponibilité de l’AFD à poursuivre la promotion de l’environnement des affaires.

Il est noter qu’au sein de La maison de la PME, les clients peuvent parcourir l’ensemble des services et produits SG Bénin dédiés aux PME , tout en bénéficiant des services d’accompagnement, de suivi et de conseil offert par les partenaires. Elle est ouverte à toute personne souhaitant créer ou développer son entreprise ainsi qu’à toutes les PME existantes, clientes ou non de la Société Générale Bénin, bancarisées ou non.