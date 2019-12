La légende du football nigérian Nwankwo Kanu en deuil

C’est une tristesse profonde qui ronge à présent le cœur de la légende vivante du football nigérian Nwankwo Kanu. L’ancien attaquant des Supers Eagles a perdu sa fille Eniola le mardi 24 décembre 2019. Cette jeune fille était l’un des bénéficiaires de l’ONG « la Kanu Heart Foundation (KHF) » de l’ex-footballeur âgé de 43ans. Dans son twitte qui a annoncé la triste et tragique nouvelle, Nwankwo Kanu n’a pas précisé les circonstances de ce décès mais il y a des insinuations selon lesquelles Eniton aurait pu entendre le dernier appel à travers une maladie cardiaque.

« Pourquoi pourquoi pourquoi l’une des fondations du cœur de Kanu a disparu »… »Ma fille est partie. Je ne peux pas y croire. RIP Eniton. Dieu sait tout. Triste triste triste, je ne sais pas quoi faire » , déplorait encore Kanu, accompagné par quelques émoticônes tristes.

Why why why one of Kanu heart foundation gone. My daughter gone gone gone I can’t believe this R I P Eniton God knows all 💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔 sad sad sad Don’t know what to do pic.twitter.com/EVq1AASsYM

— Kanu Nwankwo (@papilokanu) December 24, 2019